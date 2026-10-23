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Брат Меган Маркл заявил в полицию на их отца Томаса Маркла: причина шокирует
Отец герцогини Сассекской, Томас Маркл, находится под следствием по делу о хранении огромного количества изображений детского сексуального характера после того, как на него сообщил в полицию его собственный сын Томас Маркл-младший.
Предполагается, что отец Меган Маркл, 82-летний Томас, хранил эту коллекцию у себя дома на Филиппинах, где она и была обнаружена.
Источник, близкий к Меган, сообщил изданию The Sun: «Теперь, возможно, люди наконец поймут, почему она не общалась со своим отцом с 2018 года».
Томас-младший рассказал полиции, что обнаружил «сотни, если не тысячи» изображений с детской сексуальной эксплуатацией в четырех больших коробках в доме своего отца.
Полиция, расследующая дело отца герцогини Сассекской, готовится изъять улики. 60-летний Томас-младший рассказал полиции, что обнаружил ужасающие фотографии и видеозаписи, перемешанные с другими семейными реликвиями в коробках. Он также связался со следователями ФБР в США, которые тоже собираются начать собственное расследование.
«Когда я обнаружил эти материалы, я был в ужасе, и у меня не было другого выбора, кроме как заявить на своего отца. Я поддерживал его, заботился о нем и помогал ему на протяжении многих лет, но теперь этому придет конец. Я больше никогда не буду разговаривать со своим отцом, если только меня не вызовут для дачи показаний против него», - заявил сын Маркла.
Напомним, Меган Маркл не общается с отцом со дня своей свадьбы, когда она проигнорировал торжество и не приехал, чтобы провести дочь к алтарю, а вместо этого устроил шоу для папарацци, за которое получил гонорар.