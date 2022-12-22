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Брат принцессы Дианы показал, какую елку установил в их семейном поместье

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1427
Время на прочтение
1 мин
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Брат принцессы Дианы показал, какую елку установил в их семейном поместье

Чарльз Спенсер / Фото: Associated Press

Брат принцессы Дианы – Чарльз Спенсер – опубликовал фото елки, которая была установлена в их семейном поместье в Элторпе.

Фото Чарльз опубликовал на своей странице в Instagram, а в подписи к снимку написал:

"Желаю всем счастливого Рождества/Счастливых праздников!"

Высокая зеленая ель украшена разноцветными игрушками и стоит в гостиной на фоне большого камина и огромного количества картин в золотых рамах. На елке светятся белые гирлянды.

Напомним, ранее мы показывали, как любимый замок королевы Елизаветы II украсили к Рождеству. В этом году члены королевской семьи впервые проведут праздники без Ее Величества. А подданные услышат первую рождественскую речь короля Чарльза III.

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