Брат Дианы сделал душещипательное признание о принцессе Уэльской: что он сказал

В выпуске Good Morning Britain брат принцессы Дианы рассказал, что часто бывает на могиле своей сестры, которая погибла в возрасте 36 лет в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года и похоронена в родовом поместье семьи Спенсеров, Элторп.

Принцесса Уэльская похоронена на острове в декоративном озере, известном как The Round Oval, расположенном в саду Элторп-парка на территории поместья.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

"На прошлой неделе один из ее самых близких друзей детства приехал и был на острове. И это было так приятно", — рассказал Чарльз.

К месту упокоения Дианы можно добраться только на лодке, и оно закрыто для публики, пишет People. Ранее мы показывали вам, как выглядит это место.

Остров на территории Элторп-Хауса, где похоронена принцесса Диана / Фото: Getty Images

"Я уверен, что почти у каждого, кто смотрит эту программу, в какой-то момент в семье была травма. И, как и все остальные, вы как бы привыкаете к этому, но это никогда не проходит", - сказал Чарльз.

Принц Гарри, младший сын Дианы, писал в своих мемуарах: "Когда-то на острове был мост, по которому посетители могли попасть на остров, но позже его убрали из соображений безопасности. Мост убрали, чтобы обеспечить моей матери уединение и не допустить вторжения незваных гостей", - писал Гарри.

Чарльз Спенсер и принц Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, в жизни Чарльза Спенсера сейчас новый "увлекательный" период. Его новая возлюбленная подала в суд на его бывшую жену, с которой граф решил развестись этим летом.

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