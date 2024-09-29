Брат принцессы Кейт дал редкий комментарий о состоянии ее здоровья

Джеймс недавно выпустил книгу, которая называется "Познакомьтесь с Эллой" (книга про его собаку, которая умерла). Мужчина появился на USA Today, чтобы представить книгу и, конечно, ему задали вопрос о состоянии здоровья его сестры Кейт Миддлтон, жены принца Уильяма, которая совсем недавно объявила, что завершила курс превентивной химиотерапии и теперь настроена решительно, чтобы не заболеть раком.

Джеймс Миддлтон с щенком Эллой / Фото: Instagram Джеймса Миддлтона

"У нее все хорошо", — сказал Джеймс. "Знаете, не мне рассказывать от ее имени, как все идет. Но она получает всю необходимую поддержку и внимание", — сказал он, добавив, что "как и в любом другом случае, требуется время, чтобы осознать это", - цитирует слова Миддлтон The Sun.

Что касается книги Джеймса, то в ней он рассказывает о том, как его любимый пес помог ему бороться с депрессией, а ранее он признался, что подарил собаку Кейт, чтобы поддержать ее во время лечения.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Напомним, ранее Уэльские поделились очень трогательным семейным видео, в котором рассказали о том, что здоровье принцессы Кейт улучшилось.

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