Брат принцессы Кейт поделился милым фото сына в честь Дня Валентина

Брат принцессы Уэльской поделился милым фото в блоге в честь Дня Валентина.

Джеймс Миддлтон опубликовал кадры своего маленького сына Иниго и одной из собак семьи. На первом снимке малыш Иниго совсем крошечный, он держит собаку за лапу своими маленькими ручками. А на втором снимке уже обнимает его.

Сын Джеймса Миддлтона - Иниго / Фото: Instagram Джеймса Миддлтона

"Как это началось... День святого Валентина 2024

Как это происходит... День святого Валентина 2025

Чистая любовь ❤️", - подписал фото Джеймс.

Сын Джеймса Миддлтона - Иниго / Фото: Instagram Джеймса Миддлтона

Напомним, его сестра принцесса Кейт и ее муж принц Уильям также впервые в этом году поделились фото ко Дню всех влюбленных в своих аккаунтах в соцсетях.

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