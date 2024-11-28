Брат принцессы Кейт публично поддержал королеву Камиллу: что он сделал

Джеймс Миддлтон выразил свою поддержку королеве Камилле после смерти ее собаки. Мужчин написал в своем Instagram, что он опечалился, услышав эту душераздирающую новость.

Джеймс Миддлтон / Фото: Getty Images

"Я думаю, причина, по которой потеря собаки часто ощущается тяжелее, чем потеря родственника или друга, заключается в том, что их любовь к нам несложна. Простая просьба в жизни — любить их в ответ. Я написал статью в сегодняшнем номере Times о том, как я справился с потерей Эллы после того, как был опечален известием о кончине любимца королевы джек-рассел-терьера. Я знаю, что это найдет отклик у многих из вас, поэтому в этот дождливый осенний день устройтесь поудобнее и почитайте", - написал Джеймс.

Джеймс Миддлтон / Фото: Instagram Джеймса Миддлтона

Напомним, недавно королева Камилла поделилась новостью в соцсетях о том, что ее питомца Бет пришлось усыпить, после того, как она страдала от неизлечимой опухоли.

А недавно король Чарльз во время посещения Королевского варьете сообщил, что они с королевой Камиллой планируют пополнение в семье.

Королева Камилла со своими собаками / Фото: Getty Images

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