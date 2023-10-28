Брат принцессы Кейт рассекретил пол своего первенца и показал фото малыша

Спустя день после того, как пару сфотографировали папарацци во время прогулки с ребенком в Лондоне, Джеймс опубликовал в своем Instagram фото с малышом и подтвердил, что это мальчик. А также раскрыл имя новорожденного сына.

"Он есть в нашей жизни всего несколько недель, но они были самыми особенными в моей жизни, когда я познакомился с нашим прекрасным малышом

Как бы я ни думал, что был готов… Я не был готов к переполняющим эмоциям от первой встречи с Иниго и к любви к моей любимой Ализе, когда нас стало трое.

(листайте фото вправо)

Мы обосновались в нашей новой жизни как родители, и я рассказал ему все об Элле и о том, что если бы не она, его бы сегодня здесь не было, и что мы очень по ней скучаем. Собаки великолепно приняли своего младшего брата в стае (хотя Инке нужно знать, что плюшевые мишки не только для нее…)

Мы хотели бы поблагодарить замечательную команду больницы Бейзингстока: от самого первого УЗИ до первого выхода из парадной двери втроем, мы не могли чувствовать большей поддержки и заботы на протяжении всего времени, так что спасибо Национальной службе здравоохранения ", - подписал кадры брат принцессы Уэльской.

Напомним, Джеймс и Ализе познакомились в 2018 году, поженились в 2021, а летом 2023-го объявили, что находятся в ожидании первенца. В блоге Джеймс Миддлтон делился несколькими фото своей беременной супруги.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / Фото: Getty Images

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