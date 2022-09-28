Брат принцессы Кейт трогательно почтил память королевы Елизаветы II

Брат принцессы Уэльской – Джеймс Миддлтон – не присутствовал на прощании с королевой Елизаветой II, но почтил память монарха особенным образом.

Прошлым летом его золотистый ретривер Мэйбл родила щенков и Джеймс Миддлтон решил дать одному из щенков имя, которое точно бы порадовало королеву Елизавету II. Об этом он рассказал недавно в эксклюзивном интервью для журнала Hello!

"В свете недавних событий я хотел, чтобы имя было трогательной данью уважения покойной королеве". Щенка назвали Берти, а именно так отец королевы король Георг VI был известен среди своей семьи и близких друзей.

Щенка брат принцессы Уэльской, Кэтрин передал благотворительному Национальному центру возле Лимингтон-Спа в надежде сделать его компаньоном человеку с потерей зрения.

"Это было невероятно, что королева посвятила свою жизнь служению, и во многом пес Берти тоже посвятит свою жизнь служению".

Благотворительная организация этот жест оценила, заявив:

"Мы благодарны за возможность работать с заводчиками, такими как Джеймс, которые ценят высокие стандарты и ставят счастье и благополучие своих собак в качестве главного приоритета".

Также Джеймс опубликовал в своем Instagram фото королевы в окружении ее любимых собак и подписал кадр: "Королева Елизавета II, воплощение стойкой грации, решимости и уверенности. Наша постоянная в мире перемен. Спасибо за пожизненную службу и лидерство".

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