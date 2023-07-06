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Брат принцессы Уэльской поделился радостной новостью, показав фото беременной жены

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1437
Время на прочтение
1 мин
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Брат принцессы Уэльской поделился радостной новостью, показав фото беременной жены

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / Фото: Getty Images

Младший брат принцессы Уэльской – Джеймс Миддлтон – объявил, что они с женой Ализе ждут первенца.

В среду в своем блоге в Instagram Джеймс поделился двумя фотографиями Ализе, которая предстала в кадре с заметно округлившимся животом.

"Мы не могли быть более взволнованы … ну, Мэйбл может быть ❤️", - написал под снимками Джеймс. "Это было очень трудное начало года после потери моей любимой Эллы, однако мы закончим год самым драгоценным маленьким прибавлением в нашей растущей семье". – добавил 36-летний мужчина.

(листайте фото вправо)

Джеймс и Ализе поженились в 2021 году, спустя два год в их семье появится первенец. Ребенок станет седьмым внуком для Кэрол и Майкла Миддлтон – родителей Джеймса, и новым двоюродным братом или двоюродной сестрой троих детей принцессы Кейт и принца Уильяма - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи,  а также троих детей Пиппы Миддлтон - Артура, Грейс и Роуз.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / © Instagram Джеймса Миддлтона
Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / Фото: Instagram Джеймса Миддлтона

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Дата публикации
Просмотры
1437
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