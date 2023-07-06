Брат принцессы Уэльской поделился радостной новостью, показав фото беременной жены

В среду в своем блоге в Instagram Джеймс поделился двумя фотографиями Ализе, которая предстала в кадре с заметно округлившимся животом.

"Мы не могли быть более взволнованы … ну, Мэйбл может быть ❤️", - написал под снимками Джеймс. "Это было очень трудное начало года после потери моей любимой Эллы, однако мы закончим год самым драгоценным маленьким прибавлением в нашей растущей семье". – добавил 36-летний мужчина.

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Джеймс и Ализе поженились в 2021 году, спустя два год в их семье появится первенец. Ребенок станет седьмым внуком для Кэрол и Майкла Миддлтон – родителей Джеймса, и новым двоюродным братом или двоюродной сестрой троих детей принцессы Кейт и принца Уильяма - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, а также троих детей Пиппы Миддлтон - Артура, Грейс и Роуз.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / Фото: Instagram Джеймса Миддлтона

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