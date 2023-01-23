Брат принцессы Уэльской поделился трагической новостью

Два дня назад умерла его любимая собака Элла, которая прожила долгие 15 лет и скончалась от непродолжительной болезни.

"С большой грустью сообщаю, что моя дорогая Элла скончалась. 15 лет Элла была рядом со мной, от самых темных дней до самых счастливых. Я буду ужасно по ней скучать. У Эллы была непродолжительная болезнь, она умерла у меня на руках дома и теперь похоронена в саду рядом с Тилли. Я сделал это фото всего за несколько часов до ее смерти. Я просто держу себя в руках, чтобы написать это, и несмотря на то, что я знал, что этот день настанет, от этого не легче. Спокойной ночи, моя дорогая Элла, Ализе и собаки хорошо обо мне позаботятся", - написал Джеймс и опубликовал последние фото собаки.

На первом фото Элла сидит в траве и смотрит прямо в камеру, а на втором — Джеймс нежно держит ее на руках.

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Напомним, Элла была первой собакой Джеймса, которая появилась у него в 20 лет. Она помогала ему посещать психотерапевта, когда Миддлтон столкнулся с проблемами с ментальным здоровьем.

"Мне поставили этот диагноз, и Элла приходила на все мои сеансы терапии, на которые я с самого начала не хотел идти", — сказал он однажды. "Но рядом с ней я действительно стал увереннее понимать, что у меня психическое заболевание. Я бы даже сказал, что обязан Элле жизнью, а она этого не знает", - добавил он, вспоминает его слова People.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / Фото: Instagram Джеймса Миддлтона

Когда в 2020 году Джеймс основал свою компанию по производству полностью натуральных кормов для домашних животных, он назвал ее Ella & Co. в честь любимого питомца.

Также именно Джеймс подарил щенков своей сестре Кейт и ее мужу Уильяму. И первого щенка Лупо, и второго – Орлу.

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