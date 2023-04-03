Брат принцессы Уэльской показал, как с собакой на руках катался на лыжах

Младший брат Кейт Миддлтон – Джеймс – отправился на отдых в горы вместе со своей женой Ализе Тевене. Пара взяла с собой и одну из своих собак.

В своем Instagram Джеймс поделился красивым роликом и показал, как они проводят отпуск все вместе. Их собака – золотистый ретривер Мейбл – кажется, тоже отлично провела время.

"Мейбл в горах", - подписал ролик мужчина, а восхитительные кадры показывают, как брат принцессы Уэльской с любовью держит своего ретривера на руках, спускаясь на лыжах по крутому склон. В Instagram он также опубликовал несколько советов для тех, кто так же, как и он, хочет взять с собой собаку в горы.

"В прошлом меня просили дать совет по поводу путешествия с собакой в горы. Вот мои советы:

Всегда внимательно изучайте правила, касающиеся собак на выбранном вами горнолыжном курорте. Европейские горнолыжные курорты удивительно дружелюбны к собакам, но всегда есть исключения из правил.

Бег с горы может сказаться на суставах вашей собаки. Начните медленно, убедитесь, что снег не слишком глубокий, и будьте готовы нести свою собаку, чтобы дать ей передышку! Я всегда беру с собой лакомства и воду.

Всегда берите с собой аптечку и большой тюбик вазелина. При втирании в лапы вазелин создает барьер, препятствующий прилипанию снега и обжиганию подушечек лап вашей собаки.

Избегайте людных мест и следите за тем, чтобы ваша собака была под контролем, при необходимости на поводке, и всегда следите за безопасностью и благополучием вашей собаки!".

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