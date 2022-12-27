Брат принцессы Уэльской показал трогательное семейное фото с женой

Не только члены королевских семей показывали накануне Рождества свои открытки. Брат принцессы Уэльской – Джеймс Миддлтон и его супруга Ализе Тевене - тоже опубликовали фото.

На снимке, опубликованном Джеймсом в Instagram, они с супругой стоят где-то в горах в окружении своих собак. На Ализе обтягивающие штаны и куртка, а также ботинки на шнуровке, Джеймс одет в кофту, джинсы и тоже обут в ботинки. Пара обнимается и улыбается, смотря в камеру.

Подпись к фото гласит: "Счастливого Рождества от всех нас".

Напомним, Кейт и Уильям Уэльские также представили свою рождественскую открытку накануне Рождества. Снимок Уэльских был сделан в теплое время года, вероятно, во время летних или осенних каникул, которые семья провела в Норфолке.

Рождественская открытка Уэльских / Фото: Getty Images

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