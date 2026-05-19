Брат принцессы Дианы - граф Чарльз Спенсер - тайно женился
Граф Чарльз Спенсер, которому завтра, 20 мая исполнится 62 года, женился в четвертый раз.
Граф Спенсер взял в жены профессора Кэт Джарман, а их свадьба состоялась на частной церемонии в Аризоне в пятницу, 15 мая в узком семейном кругу на фоне скалы в Кафедральном соборе в Седоне.
«Мы оба невероятно счастливы, что прошли путь от коллег до друзей, а затем и до глубокой любви и взаимопонимания. Каждый этап наших отношений был наполнен смехом, и нас объединяет страсть к жизни», - заявили новоиспеченные супруги.
Чарльз и Кэт начали встречаться два года назад, познакомилась после того, как графа попросили написать рецензию на книгу доктора Джарман 2021 года «Речные короли» о викингах. Супруги сотрудничали в ряде археологических раскопок и вместе с преподобным Ричардом Коулзом ведут исторический подкаст «Детективы кроличьей норы».
Доктор Джарман получит титул новой графини Спенсер.
Фотографиями с их свадьбы поделилось издание Hello!
Отметим, это четвертый брак Чарльза Спенсера. Ранее он был женат на Виктории Локвуд (1989-1997), Кэролайн Хаттон (2001-2007) и Карен Гордон (2011-2026). У него семеро детей от всех этих браков.