Брат принцессы Дианы - граф Чарльз Спенсер - тайно женился

Граф Чарльз Спенсер / © Associated Press

Граф Спенсер взял в жены профессора Кэт Джарман, а их свадьба состоялась на частной церемонии в Аризоне в пятницу, 15 мая в узком семейном кругу на фоне скалы в Кафедральном соборе в Седоне.

«Мы оба невероятно счастливы, что прошли путь от коллег до друзей, а затем и до глубокой любви и взаимопонимания. Каждый этап наших отношений был наполнен смехом, и нас объединяет страсть к жизни», - заявили новоиспеченные супруги.

Чарльз и Кэт начали встречаться два года назад, познакомилась после того, как графа попросили написать рецензию на книгу доктора Джарман 2021 года «Речные короли» о викингах. Супруги сотрудничали в ряде археологических раскопок и вместе с преподобным Ричардом Коулзом ведут исторический подкаст «Детективы кроличьей норы».

Доктор Джарман получит титул новой графини Спенсер.

Фотографиями с их свадьбы поделилось издание Hello!

Отметим, это четвертый брак Чарльза Спенсера. Ранее он был женат на Виктории Локвуд (1989-1997), Кэролайн Хаттон (2001-2007) и Карен Гордон (2011-2026). У него семеро детей от всех этих браков.

Граф Чарльз Спенсер и его третья жена Карен / © Associated Press

