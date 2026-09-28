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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Брат принцессы Дианы копирует идеи у Меган Маркл

Чарльз Спенсер собирается повторить поступок Меган Маркл и открыть собственный бизнес по производству варенья после того, как выпустил книгу мемуаров о своей сестре принцессе Диане.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Граф Чарльз Спенсер

Граф Чарльз Спенсер / © Associated Press

Как сообщают источники, граф Спенсер планирует свой следующий карьерный шаг, и он очень похож на шаг, который предпринимала ранее Меган Маркл.

Граф Спенсер якобы «планирует» запустить бизнес по производству джемов. Сообщается, что брат принцессы Дианы зарегистрировал товарный знак Spencer Farms для своей продукции, аналогично тому, как это сделала герцогиня Сассекская для своего бренда As Ever.

Граф Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Граф Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

По данным The Sun, Чарльз Спенсер хочет использовать свой бизнес в Элтропе для производства различных товаров, таких как мед, чай, мармелад и вино.

«Сначала Спенсер подражал принцу Гарри, нападая на королевскую семью, а теперь он делает то же, что и Меган, и, похоже, планирует заняться производством варенья», - заявил источник.

Меган и Гарри / © Associated Press

Меган и Гарри / © Associated Press

 Это произошло всего через несколько дней после публикации его скандальной книги «Лебединая песня: Диана, моя сестра», содержащей сенсационные заявления о короле Чарльзе III.

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