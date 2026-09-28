Брат принцессы Дианы копирует идеи у Меган Маркл

Граф Чарльз Спенсер / © Associated Press

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Как сообщают источники, граф Спенсер планирует свой следующий карьерный шаг, и он очень похож на шаг, который предпринимала ранее Меган Маркл.

Граф Спенсер якобы «планирует» запустить бизнес по производству джемов. Сообщается, что брат принцессы Дианы зарегистрировал товарный знак Spencer Farms для своей продукции, аналогично тому, как это сделала герцогиня Сассекская для своего бренда As Ever.

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Граф Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

По данным The Sun, Чарльз Спенсер хочет использовать свой бизнес в Элтропе для производства различных товаров, таких как мед, чай, мармелад и вино.

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«Сначала Спенсер подражал принцу Гарри, нападая на королевскую семью, а теперь он делает то же, что и Меган, и, похоже, планирует заняться производством варенья», - заявил источник.

Меган и Гарри / © Associated Press

Это произошло всего через несколько дней после публикации его скандальной книги «Лебединая песня: Диана, моя сестра», содержащей сенсационные заявления о короле Чарльзе III.

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