Брат принцессы Дианы опубликовал фото их молодой матери, которой в этом январе могло бы исполниться 90 лет

Фрэнсис Шанд Кидд / © Instagram Чарльза Спенсера

Он опубликовал ее архивную черно-белую фотографию и написал:

«Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения моей матери. Она умерла слишком молодой, в 2004 году, в возрасте 68 лет.

Я произнес надгробную речь на ее похоронах, вспоминая всю радость, которую она приносила и дарила, а также размышляя об ужасном испытании, которое ей пришлось пережить, похоронив двоих своих детей.

В последние годы она нашла большое утешение, приняв католицизм. Пока ее здоровье не ухудшилось, она помогала брать очень больных детей в паломничество в Лурд.

Мне очень нравится эта фотография, сделанная моим отцом, когда она была молодой, счастливой и очаровательной, но в то же время сдержанной.

Фрэнсис Шанд Кидд / © Instagram Чарльза Спенсера

Роды моей матери прошли дома, в Парк-Хаусе, в поместье Сандрингем, где мы тоже выросли. По совпадению, в тот же день, когда она родилась — 20 января 1936 года — в миле от нее, в Сандрингемском доме, умер король Георг V», — написал Чарльз.

Многие поклонники отменити, как сильно принцесса Диана была похожа на свою мать особенно на этой фотографии.

Фрэнсис Шанд Кидд в молодости / © Getty Images

