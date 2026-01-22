- Дата публикации
Брат принцессы Дианы опубликовал фото их молодой матери, которой в этом январе могло бы исполниться 90 лет
Граф Чарльз Спенсер — младший брат принцессы Дианы — поделился в своем Instagram снимком их матери Фрэнсис, которой бы 20 января исполнилось 90 лет.
Он опубликовал ее архивную черно-белую фотографию и написал:
«Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения моей матери. Она умерла слишком молодой, в 2004 году, в возрасте 68 лет.
Я произнес надгробную речь на ее похоронах, вспоминая всю радость, которую она приносила и дарила, а также размышляя об ужасном испытании, которое ей пришлось пережить, похоронив двоих своих детей.
В последние годы она нашла большое утешение, приняв католицизм. Пока ее здоровье не ухудшилось, она помогала брать очень больных детей в паломничество в Лурд.
Мне очень нравится эта фотография, сделанная моим отцом, когда она была молодой, счастливой и очаровательной, но в то же время сдержанной.
Роды моей матери прошли дома, в Парк-Хаусе, в поместье Сандрингем, где мы тоже выросли. По совпадению, в тот же день, когда она родилась — 20 января 1936 года — в миле от нее, в Сандрингемском доме, умер король Георг V», — написал Чарльз.
Многие поклонники отменити, как сильно принцесса Диана была похожа на свою мать особенно на этой фотографии.
