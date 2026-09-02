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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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Брат принцессы Дианы почтил ее память трогательным образом

Граф Чарльз Спенсер поделился фотографией приспущенного флага над Элтропом, где похоронена его сестра принцесса Диана, и назвал годовщину дня смерти Дианы своим «самым нелюбимым днем».

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Чарльз Спенсер и принцесса Диана

Чарльз Спенсер и принцесса Диана / © Associated Press

31 августа 1997 года, 29 лет назад, бывшая принцесса Уэльская погибла в автокатастрофе в Париже в возрасте 36 лет. Принцесса похоронена на крошечном острове в озере Раунд-Овал на территории поместья Элторп в Нортгемптоншире — родовом имении Спенсеров, где сейчас находится поместье брата Дианы, графа Спенсера.

«31 августа. Мой самый нелюбимый день», — написал Чарльз Спенсер. И опубликовал в Instagram фотографию флага с фамильным гербом Спенсеров, приспущенного над главным зданием поместья Элторп-хаус.

Тем временем преданные поклонники принцессы в этот день у ворот ее бывшей лондонской резиденции Кенсингтонского дворца, оставляли цветы и другие знаки внимания в память о народной принцессе. Также цветы несли к мемориалу принцессы Дианы на территории поместья Элтроп-хаус.

Мемориал памяти принцессы Дианы / © Getty Images

Мемориал памяти принцессы Дианы / © Getty Images

Напомним, ранее Чарльз Спенсер анонсировал выпуск мемуаров о жизни принцессы Дианы, которые он решил выпустить, чтобы опровергнуть всю неправду о ее жизни. Книга «Лебединая песня: Диана, моя сестра» должна выйти 22 сентября и, по словам издателя, будет содержать «много откровений, которые привлекут значительное внимание».

Чарльз Спенсер и принцесса Диана / © Getty Images

Чарльз Спенсер и принцесса Диана / © Getty Images

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