Брат принцессы Дианы показал архивное фото их отца Джона Спенсера: как он выглядел в молодости

Джон Спенсер / © Associated Press

Граф Чарльз Спенсер опубликовал фотографию из своего семейного архива, а если точнее, то из архива его отца Джона, графа Спенсера. Кадр был сделан в 40-х годах, когда Джону Спенсеру было приблизительно двадцать лет.

«Фотография 1940 года — во дворе дома @althorphouse — моего отца (крайний справа) и нескольких его однокурсников по @eton.college. Они приехали в Элторп, чтобы помочь военным — например, лесному хозяйству в Харлстоун-Фирс, древесина которого использовалась вооруженными силами.

Фото графа Чарльза Спенсера (Джон Спенсер крайний справа) / © Instagram Чарльза Спенсера

Этот снимок очень напоминает бой-бэнд», — подписал кадр Чарльз.

Брат принцессы Уэльской Дианы в последнее время особенно часто делиться фотографиями своей семьи. Ранее он показывал, как выглядели его бабушка и дедушка на старых семейных портретах. Те снимки были сделаны в начале 20-х годов прошлого столетия.