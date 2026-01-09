- Дата публикации
Брат принцессы Дианы показал, как их семейное поместье Элторп заметает снегом
Брат принцессы Дианы показал, как выглядит его поместье Элторп в заснеженную погоду.
Британию нынче засыпает снегом. Граф Чарльз Спенсер, младший брат покойной принцессы Дианы, опубликовал видео в своем Instagram и показал фолловерам, как выглядит его поместье, где он живет.
«Сегодня вечером в Элторпе выпал снег», — подписал кадр Чарльз.
Напомним, недавно сообщалось, что король Великобритании Чарльз III закрыл замок Балморал в Шотландии для посетителей из-за продолжавшегося снегопада.