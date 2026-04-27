Брат принцессы Дианы показал, как выглядела их мать Фрэнсис Шанд Кид в 20 лет

Брат принцессы Дианы — Чарльз Спенсер — опубликовал на днях архивное фото своей матери и старшей сестры.

Чарльз Спенсер с матерью Фрэнсис Шанд Кид

Чарльз Спенсер с матерью Фрэнсис Шанд Кид / © Instagram Чарльза Спенсера

Чарльз запостил в своем Instagram фото, где запечатлена его мать Фрэнсис со старшей дочерью леди Сарой Спенсер в саду Парк-Хауса.

«Моя мать и старшая сестра Сара в саду Парк-Хауса — дома моей семьи до 1975 года — рядом с ними мирно и полунастороженно лежит кеесхонд (голландская баржевая собака).

Эта фотография, полная нежности, была сделана моим отцом.

Мои родители и Сара только что переехали в Парк-Хаус, расположенный в поместье Сэндрингхэм в Норфолке, после непродолжительного проживания в арендованном жилье в Котсуолдсе.

Сара Спенсер с мамой Фрэнсис Шанд Кид / © Instagram Чарльза Спенсера

Сара Спенсер с мамой Фрэнсис Шанд Кид / © Instagram Чарльза Спенсера

Для нас было большой честью расти в Парк-Хаусе.

Моей матери здесь, наверное, около 20 лет. Ей было всего 28, когда она родила меня, своего пятого ребенка. Другое время…», — написал граф Чарльз Спенсер.

Сам Чарльз был женат три раза. У него семеро детей от трех разных женщин.

