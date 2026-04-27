Брат принцессы Дианы показал, как выглядела их мать Фрэнсис Шанд Кид в 20 лет
Брат принцессы Дианы — Чарльз Спенсер — опубликовал на днях архивное фото своей матери и старшей сестры.
Чарльз запостил в своем Instagram фото, где запечатлена его мать Фрэнсис со старшей дочерью леди Сарой Спенсер в саду Парк-Хауса.
«Моя мать и старшая сестра Сара в саду Парк-Хауса — дома моей семьи до 1975 года — рядом с ними мирно и полунастороженно лежит кеесхонд (голландская баржевая собака).
Эта фотография, полная нежности, была сделана моим отцом.
Мои родители и Сара только что переехали в Парк-Хаус, расположенный в поместье Сэндрингхэм в Норфолке, после непродолжительного проживания в арендованном жилье в Котсуолдсе.
Для нас было большой честью расти в Парк-Хаусе.
Моей матери здесь, наверное, около 20 лет. Ей было всего 28, когда она родила меня, своего пятого ребенка. Другое время…», — написал граф Чарльз Спенсер.
Сам Чарльз был женат три раза. У него семеро детей от трех разных женщин.