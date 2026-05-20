Брат принцессы Дианы показал красочные фото со своей четвертой свадьбы в пустыне

Кэт Джарман и Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Реклама

Вчера стало известно, что Чарльз Спенсер, которому сегодня исполняется 62 года, женился в четвертый раз. Его избранницей стала профессор Кэт Джарман, с которой они состояли в отношениях в течении двух лет.

«15 мая 2026 года — самый счастливый день в моей жизни.

Несколько месяцев назад очень близкая подруга сказала мне: «Дело в том, что Кэт хотела бы быть с тобой, даже если бы ты жил в хижине».

Реклама

Тогда я и представить не мог, что она будет счастлива выйти за меня замуж даже в пустыне 🌵

Кэт Джарман и Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Фотографии: Кейтлин Дженнингс», - написал Чарльз Спенсер в подписи к своим свадебным снимкам.

На фото можно увидеть, что невеста была одета в голубое струящееся платье с обнаженной спиной, ее волосы были заплетены в косы и прическу, а в руках был букет белых роз. Жених был в черном костюме и голубой рубашке, отказавшись от галстука.

Кэт Джарман и Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Кэт Джарман и Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Кэт Джарман и Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Кэт Джарман и Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Напомним, это уже четвертый брак для графа Чарльза Спенсера. Ранее он был женат на Виктории Локвуд (1989-1997), Кэролайн Хаттон (2001-2007) и Карен Гордон (2011-2026). У него семеро детей от всех этих браков.

Реклама

Новости партнеров