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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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Брат принцессы Дианы публично проигнорировал помолвку младшей дочери леди Элизы Спенсер: в чем причина

Граф Чарльз Спенсер хранит молчание после важного семейного заявления, а именно объявления о помолвке его младшей дочери — леди Элизы Спенсер.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Граф Чарльз Спенсер

Граф Чарльз Спенсер / © Associated Press

На прошлой неделе 33-летняя племянница принцессы Дианы объявила, что выходит замуж за своего возлюбленного Ченнинга Миллерда, с которым состоит в отношениях уже более девяти лет.

Тем временем ее отец Чарльз Спенсер, который активно ведет свой блог в Instagram, ни разу не упомянул о свадьбе дочери, хотя с момента помолвки опубликовал аж два поста.

Граф Чарльз Спенсер / © Associated Press

Граф Чарльз Спенсер / © Associated Press

У Чарльза, 9-го графа Спенсера, в последние годы были напряженные отношения с детьми, и видимо по этой причине он не поздравил дочь, а также ранее не присутствовал на свадьбах его других дочерей — Китти и Амелии. Однако ни один из членов семьи Спенсер официально не подтвердил факт разлада.

Сестры Спенсер — леди Китти, Амелия и Элиза / © Instagram леди Амелии Спенсер

Сестры Спенсер — леди Китти, Амелия и Элиза / © Instagram леди Амелии Спенсер

Отметим, что сестра-близнец Элизы Амелия была одной из первых, кто поздравил счастливую пару, написав в комментариях: «Самые лучшие новости на свете». А позже сестры поделились совместными кадрами из Санторини, где отпраздновали помолвку Элизы и Ченнинга.

Помолвка леди Элизы Спенсер и Ченнинга Миллерда / © Instagram.com/elizavspencer

Помолвка леди Элизы Спенсер и Ченнинга Миллерда / © Instagram.com/elizavspencer

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