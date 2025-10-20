ТСН в социальных сетях

Общество
231
1 мин

Брат принцессы Дианы сделал громкое заявление в своем блоге: что он сказал

9-й граф Спенсер и младший брат покойной принцессы Дианы сообщил, что он достиг важной вехи и уже шесть месяцев не употребляет алкоголь.

Ольга Кузьменко
Чарльз Спенсер

Чарльз Спенсер / © Associated Press

61-летний британский аристократ написал, что никогда не чувствовал себя лучше и поделился фотографией, на которой он держит в руке безалкогольное пиво Guinness.

Затем Чарльз выразил благодарность своей девушке Кэт Джарман за «ее тихую и вдумчивую поддержку в этом счастливом преображении».

Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Джарман, с которой Спенсер начал встречаться в прошлом году после развода с третьей женой, графиней Карен Спенсер, поделилась своим постом и сопроводила его подписью со своей поддержкой.

«Невероятно впечатлена и горжусь тобой, @cspencer1508!» — написала она. «У тебя такая восхитительная сила воли и стойкость».

Чарльз Спенсер и Кэт Джарман / © Instagram Чарльза Спенсера

Чарльз Спенсер и Кэт Джарман / © Instagram Чарльза Спенсера

Напомним, Чарльз и Кэт познакомились, когда Джарман искала руины древнеримской виллы на территории родового поместья Спенсера — Элторпа, для документального фильма. Сейчас они вместе ведут подкаст « The Rabbit Hole Detectives » вместе с телеведущим Ричардом Коулзом, а в прошлом году совместно опубликовали книгу «The Rabbit Hole Book».

В июне 2024 года стало известно, что граф Спенсер разводится со своей третьей женой Карен. Тогда Чарльз написал: «Я просто хочу посвятить себя всем своим детям и внукам и желаю Карен счастья в будущем».

Чарльз Спенсер и его бывшая жена Карен / © Associated Press

Чарльз Спенсер и его бывшая жена Карен / © Associated Press

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie