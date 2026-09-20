Брат принцессы Дианы сделал неприятное заявление о короле Чарльзе после скандальной истории в его мемуарах

Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

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В интервью газете Mail on Sunday 62-летний 9-й граф Спенсер прокомментировал редкую реакцию дворца на заявления в его новых мемуарах «Лебединая песня: Диана, моя сестра» о разговоре с будущим королем Чарльзом после смерти Дианы в 1997 году.

«Не каждый день просыпаешься и обнаруживаешь, что король тебя обманул, — сказал Спенсер. — Это было поразительно провокационно и низко, потому что по сути это была попытка сказать, что я солгал, не давая королю возможности опровергнуть мои слова».

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Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

«Мне также показалось, что это была довольно неудачная имитация фразы „воспоминания могут отличаться“, которая была гораздо более элегантным способом выразить мысль, но в данных обстоятельствах совершенно неуместна», — продолжил он, имея в виду ответ королевы Елизаветы принцу Гарри и Меган Маркл после их интервью Опре Уинфри в 2021 году, пишет People.

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Ранее на этой неделе газета Daily Mail опубликовала первый отрывок из книги Спенсера, в котором он рассказывает о разговоре, который у него состоялся с будущим королем Чарльзом во время подготовки к похоронам Дианы после ее смерти в 1997 году.

Принц Чарльз и принцесса Диана / © Associated Press

В ходе разговора Спенсер вспомнил слова 77-летнего Чарльза: «Будьте уверены, мы скоро о ней забудем!».

Вскоре после публикации представитель дворца выступил с редким заявлением: «Хотя мы принципиально не комментируем книги, Его Величество помнит, что боль братской скорби может затуманить разум, повлиять на суждение и окрасить память таким образом, что другие этого не замечают, даже спустя много лет после такой утраты».

Напомним, ранее мы рассказывали, что мемуары Чарльза Спенсера о принцессе Диане были украдены за несколько дней до выхода.

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