Брат принцессы Дианы выпустит книгу о своей знаменитой сестре, рассказав правду о ее жизни и внезапной смерти

Чарльз Спенсер и принцесса Диана / © Getty Images

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Эти сенсационные мемуары о своей сестре и ее безвременной смерти, в которых, по его словам, будет разоблачена «неправда» и будут содержаться «откровения, которые привлекут значительное внимание».

Чарльз Спенсер написал новую книгу о бывшей принцессе Уэльской, которая выйдет в следующем месяце и получила название «Лебединая песня: Диана, моя сестра».

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Чарльз Спенсер и леди Диана Спенсер / © Getty Images

Книга, которую описывают как «невероятно трогательную» и «поразительно откровенную», позиционируется как рассказ об «удивительной истории жизни графа Спенсера с Дианой и трагической неделей ее смерти» и станет первым случаем, когда он подробно расскажет о ее жизни.

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По данным Mirror в книге будут затронуты темы ее детства, неудачного брака с нынешним королем Чарльзом, а также напряженных дней после ее гибели в автокатастрофе в Париже в августе 1997 года в возрасте 36 лет.

На похоронах Дианы граф Спенсер произнес знаменитую, полную вызовов, речь в Вестминстерском аббатстве, которая транслировалась по всему миру и вызвала аплодисменты. В ней он многозначительно поклялся, что «кровная семья» Дианы защитит принцев Уильяма и Гарри, которые в то время были подростками.

Чарльз Спенсер и принцесса Диана / © Getty Images

Анонсируя выход книги, Чарльз сказал: «В связи с 30-й годовщиной трагической гибели Дианы, меня снова завалили просьбами об интервью о моей сестре. Это убедило меня раз и навсегда записать свои собственные мысли и воспоминания, вместо того чтобы снова и снова испытывать дискомфорт от чтения чужих мнений, многие из которых основаны на неправде, ставшей общепринятой с течением времени.

Цель этой книги — рассказать правду о Диане с точки зрения ее брата, точно так же, как я пытался сделать это, выступая на ее похоронах. Как и в своей речи тогда, сейчас я хочу говорить от имени Дианы и делать это в открыто позитивном ключе», - сказал граф Спенсер.

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«Я надеюсь, что эта книга заинтересует многих, кто до сих пор хранит память о Диане при ее жизни, и я был бы рад, если бы те, кто слишком молод, чтобы помнить ее в расцвете сил, после прочтения этой книги поняли, кем она была на самом деле: уникальной, динамичной личностью, полной любви, харизмы и неуверенности в себе, которая не боялась трудностей и сделала мир намного лучше, несмотря на то, что ушла со сцены в столь юном возрасте».

Принцесса Уэльская Диана / © Getty Images

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