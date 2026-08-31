Иниго Миддлтон / © Instagram Джеймса Миддлтона

Реклама

В видеоролике, опубликованном в его социальных сетях, Джеймс показал, как проводит время на пляже с семьей и своими любимыми собаками. Они бегали по воде и играли в песке, а сын Джеймса — Иниго — зарывал одну из собак в песок.

«Их мир настолько велик, насколько велики вы его делаете, берите их с собой! В любую погоду, будь то дождь или солнце, собаки всегда готовы к приключениям. Будь то песчаные лапы на пляже, прогулки по грязной местности в лесу или просто совместное времяпрепровождение. Жизнь становится лучше, когда они могут переживать ее вместе с вами 💙», — написал Джеймс под видео.

Реклама

Поклонники были очарованы милым видео. Один из них написал в комментариях: «Самый добрый контент в интернете сегодня», а другой пошутил: «Закопанная собака, непринужденно наслаждающаяся происходящим».

Реклама

Иниго Миддлтон / © Instagram Джеймса Миддлтона

Были и другие комментарии: «Здорово, что они просто наслаждаются жизнью», а четвертый добавил: «Обожаю это! Так трогательно, нет ничего лучше, чем видеть собак, наслаждающихся жизнью на пляже!».

Новости партнеров