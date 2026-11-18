Джеймс Миддлтон / © Associated Press

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Джеймс и Ализе живут в своем фермерском доме в деревне Баклбери, внесенном в список памятников архитектуры II степени, с 2021 года. Он расположен недалеко от дома его родителей, Майкла и Кэрол Миддлтон, Баклбери-Мэнор, где Джеймс и его сестры Кейт и Пиппа провели много счастливых лет детства.

Однако Джеймс теперь высказал свою обеспокоенность по поводу планов его соседа Дэвида Олдертона построить сверхсовременный дом в деревне в Беркшире.

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Ализе Тевене и Джеймс Миддлтон / © Instagram Джеймса Миддлтона

«Многие из нас в деревне считают, что это просто неподходящее здание для этого места. В разрешении на строительство было отказано уже несколько раз, и мы надеемся, что Инспекция по планированию придерживается той же последовательной позиции, что и в прошлый раз», рассказал Джеймс Миддлтон, пишет Hello!.

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По словам обозревателя Daily Mail Ричарда Идена приходской совет пять раз возражал против этих планов, называя «сверхсовременный дом в кубистическом стиле», противоречащий духу деревни.

Джеймс, живущий напротив планируемого здания, привлек консультанта по планированию Лизу Джексон, чтобы оспорить последнюю апелляцию г-на Олдертона по поводу проекта, который, по ее мнению, напоминает ряд магазинов и чужд этому ландшафту.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / © Instagram Джеймса Миддлтона

Напомним, у сестры Джеймса — Пиппы Миддлтон — также был конфликт с соседями. Пиппа и ее муж Джеймс Мэттьюз выиграли ожесточенный спор с местными жителями по поводу тротуара возле своего дома в Беркшире.

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