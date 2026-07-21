Брат принцессы Кейт опубликовал милое фото двухлетнего сына на прогулке

Иниго Миддлтон / © instagram.com/jmidy

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Джеймс Миддлтон опубликовал у себя в Instagram фотографию своего сына, чтобы отметить важное событие.

На снимке Иниго сидит рядом со своими двумя золотистыми ретриверами, Мейбл и Ислой, на природе. Двухлетний Иниго выглядел просто очаровательно в темно-синем с белым вязаном джемпере поверх красной клетчатой ​​рубашки, в сочетании с синими брюками и походными ботинками.

Иниго Миддлтон / © instagram.com/jmidy

39-летний Джеймс поделился фотографией в честь дня рождения своей собаки Ислы, написав: «С 4-м днем ​​рождения, Исла», добавив в подписи эмодзи воздушного шарика.

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Поклонники королевской семьи были в восторге от фотографии, один из них прокомментировал: «Слишком много милоты на одном фото!».

Десять месяцев назад, когда Иниго праздновал свое двухлетие, его отец также делился фото сына с собаками.

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