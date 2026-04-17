Брат принцессы Кейт поделился серией милых семейных фото в честь праздника
15 апреля младший брат принцессы Уэльской, Джеймс Миддлтон, отметил свой 39-й день рождения и в честь праздника поделился новыми семейными снимками в Instagram.
В посте Джеймса были четыре фотографии, на которых он и его жена Ализе Тевене запечатлены на вершине горы с некоторыми из своих шести собак.
Ализе была одета в коричневый кожаный жилет, желтый свитер и синие обтягивающие джинсы, также она была в теплых рукавицах и кепке, а в ушах у нее были миниатюрные золотые серьги.
Джеймс надел клетчатую светлую рубашку и шорты, а также был в кепке.
«Сегодня мой день рождения, и каждый год кажется все большим подъемом ⛰️, но достижение вершины и осознание того, как далеко ты продвинулся, никогда не надоедает ❤️ Вступаю в последний год своих 30, и я полон энтузиазма как никогда…».
Сына пары Иниго на фото не было запечатлено, но ранее Джеймс делился новыми фото мальчика на Пасху.