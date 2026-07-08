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Брат принцессы Кейт поделился в Сети нежным фото с сестрой, заявив, как гордится ею
Джеймс Миддлтон поделился снимками со своей сестрой принцессой Уэльской, когда они вместе покорили три вершины гор.
Брат Кейт Миддлтон присоединился к принцессе Уэльской в благотворительном восхождении на три вершины и без колебаний поделился прекрасной фотографией с ней и почти всей семьей.
«Я невероятно горжусь своей дорогой сестрой ❤️⛰️
Два года назад я сказал тебе, что мы вместе покорим эту гору. Мы говорили о восхождении на горы, пока ты лежала в больнице, и о невероятной целительной силе природы для тела и разума. Поэтому для меня было огромной честью присоединиться к тебе в твоем восхождении на три вершины в поддержку благотворительной организации Royal Marsden Cancer Charity.
Видеть, как далеко ты продвинулась, — это просто невероятно вдохновляет. Твоя сила, стойкость и целеустремленность, а также то, что ты самая замечательная мать, жена, дочь и сестра, вдохновляют меня и многих других каждый день.
Продолжай быть собой», — написал Джеймс в подписи под двумя снимками, которыми поделился в своем Instagram.
Напомним, в минувшие выходные принцесса Уэльская завершила восхождение на три вершины (Three Summits Challenge) — благотворительный забег в поддержку Королевской онкологической больницы Марсден, связанной с больницей, где она проходила лечение. В Instagram она также поделилась множеством семейных снимков.