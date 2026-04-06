Брат принцессы Кейт показал, как подрос его сын Иниго, поделившись на праздник семейными кадрами

Джеймс поделился редкой фотографией своей матери, Кэрол Миддлтон, и сына, Иниго, на Пасху, объяснив свое продолжительное отсутствие в сети.

«Мы вернулись 🤍🐾

Многие из вас спрашивали, все ли у меня в порядке. Я некоторое время отсутствовала в социальных сетях. Правда в том, что в этот Великий пост я решил отказаться от социальных сетей (и это было замечательно).

Ализе с сыном Иниго и собакой / © Instagram Джеймса Миддлтона

Иногда мы не до конца осознаем, какое давление оказывают на нас социальные сети, пока не сделаем шаг назад. Если бы я мог дать один совет на 2026 год, это было бы: попробуйте сами; неделю, месяц или даже дольше…

В общем… мы вернулись! Ализе, Иниго, собаки и я желаем вам всем очень счастливой Пасхи и благодарим вас за то, что вы интересовались моим самочувствием ❤️», - написал в блоге Джеймс Миддлтон.

На видео Иниго, одетый в очаровательный комбинезон стоял на каменной стене в окружении собак, а также ехал на велосипеде по проселочной дороге рядом со своей мамой, которая бежала рядом с ним, держа одну из собак на поводке.

Кэрол Миддлтон с внуком Иниго / © Instagram Джеймса Миддлтона

В заключительном снимке Джеймс разместил фотографию своей матери, Кэрол, читающей внуку сказку о Бенджамине Банни.