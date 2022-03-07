Бренд Balenciaga посвятил показ в Париже украинцам

На парижской неделе моды прошел показ бренда Balenciaga, который креативный директор Демна Гвасалия посвятил Украине.

Перед началом шоу, на стульях гостей ждали футболки в цветах украинского флага, а также письмо от дизайнера, где он вспомнил и свою страну Грузию.

"Война в Украине вызвала боль старой травмы, которую я ношу в себе с 1993 года, когда то же произошло в моей родной стране, и я навсегда стал беженцем. Навсегда, потому что это остается в тебе. Страх, отчаяние, осознание того, что тебя нигде не ждут. Но я также понял, что на самом деле имеет значение в жизни, важнейшие вещи, как сама жизнь, человеческая любовь и сострадание. Вот почему работа над шоу на этой неделе была для меня невероятно сложной.

Потому что в это время мода теряет свою актуальность и свое фактическое право на существование. Неделя моды выглядит как абсурд. Я на миг подумал об отмене шоу, над которым я и моя команда упорно трудились и все с нетерпением ждали. Но потом я понял, что отмена этого шоу означала бы уступить, проиграть злу, которое уже почти 30 лет делает мне так больно. Я решил, что больше не могу жертвовать частями себя в этой бессмысленной, бессердечной войне эго. Это шоу не требует объяснений. Это преданность бесстрашию, сопротивлению и победе любви и мира. xx Демна", - было написано в письме.

Само шоу прошло под куполом с обзором 360°. На подиум в образа в цветах украинского флага вышло две модели. Также ранее бренд Balenciaga поддержал украинских беженцев финансово, и поддержку выразил и Демна.

Читайте также: