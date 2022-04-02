Бренд Dolce & Gabbana выпустил коллекцию пасхальных яиц, похожих на русские матрешки в кокошниках

Российские фолловеры благодарят Итальянский Дом моды за поддержку.

Итальянский бренд Dolce & Gabbana выпустил эксклюзивную коллекцию пасхальных шоколадных яиц, украшенных культовой майоликой и цветочным принтом. Ее Модный дом показал на своей официальной странице в Instagram.

"В рамках празднования столетия исторического пралине новые писанки #BaciPerugina украшены культовыми #DGMaiolica и цветочными мотивами. Переосмысление сущности итальянской красоты в неповторимой гармонии ощущений.

#DGBaci: вкусовые ощущения чистой и радостной любви к провозглашению любви без границ", — говорится в посте.

Пользователи Сети заметили, что эти пасхальные яйца очень напоминают русские матрешки в кокошниках.

"Матрешка в кокошнике", "Вижу русский кокошник", "@dolcegabbana это действительно похоже на русскую матрешку с русским кокошником (национальный русский головной убор)?" – пишут пользователи.

"Это же матрешки в кокошнике!", "Вау! Российский стиль", "Русский стиль! Спасибо за поддержку", — радуются российские фолловеры.

Интересно, что этим бренд хотел сказать? Это провальный маркетинговый ход, невнимательность или же они поддерживают Россию, которая вторглась в Украину и уже более месяца ведет жестокую войну против украинского народа.

Напомним, бренд Louis Vuitton обвинили в поддержке войны в Украине. Французский модный дом выпустил коллекцию ювелирных украшений, вызвавшую у публики очень негативную реакцию. Дело в том, что украшения были исполнены в виде букв "Z" и "V", ставших символами российской агрессии в Украине. Именно эти буквы враг рисует на своей военной технике, разрушающей украинские города.

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