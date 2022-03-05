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Бренд Karl Lagerfeld уходит из России

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Бренд Karl Lagerfeld уходит из России

Еще один известный бренд решил поддержать Украину после российской агрессии.

Модный бренд модельера Карла Лагерфельда, который носит его имя, и является люксовой маркой, которая продает одежду, обувь и аксессуары, тоже решил остановить все поставки в Россию. В настоящее время на сайте закрыта возможность покупки товаров. 

На своей странице в Instagram бренд выразил свою поддержку всем пострадавшим в Украине из-за нападения России. 

"Karl Lagerfeld поддерживает всех, кто пострадал от войны в Украине. Наши сердца и мысли были с вами с самого начала. Безопасность и благополучие нашего расширенного сообщества остаются в центре наших забот и приоритетов, поскольку мы надеемся на быстрое и мирное разрешение текущей ситуации", - говорится в официальном заявлении бренда.

Владелец люксовых брендов LVMH поможет Украине в размере 5 млн евро.

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