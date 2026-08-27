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Бренд Меган Маркл сделал заявление в связи с переездом герцогини и ее семьи в Британию
Меган Маркл вернулась в Великобританию вместе с принцем Гарри и детьми, и в тот же день ее бренд As Ever сделал новое объявление.
Как только герцог и герцогиня Сассекские приземлились, бренд герцогини Сассекской As Ever сделал объявление, приуроченное к их прибытию.
Компания опубликовала в Instagram появление нового пряного яблочного джема к приближающемуся осеннему сезону. Подпись к публикации, на которой были изображены три кусочка пасты и несколько яблок, гласила:
«Представляем пряную яблочную пасту. Наша новейшая сезонная паста, доступная как отдельно, так и в составе трио „Пряная яблочная паста“.
За несколько дней до запуска ассортимент интриговали публику, в том числе изображением верхней части баночки с простой надписью: «Осенний фаворит. Скоро в продаже».
Герцог и герцогиня Сассекские приземлились в аэропорту Бирмингема в среду днем на частном самолете в преддверии начала нового учебного семестра на следующей неделе их детей принца Арчи и принцессы Лилибет в новой школе.