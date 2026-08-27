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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Бренд Меган Маркл сделал заявление в связи с переездом герцогини и ее семьи в Британию

Меган Маркл вернулась в Великобританию вместе с принцем Гарри и детьми, и в тот же день ее бренд As Ever сделал новое объявление.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Как только герцог и герцогиня Сассекские приземлились, бренд герцогини Сассекской As Ever сделал объявление, приуроченное к их прибытию.

Компания опубликовала в Instagram появление нового пряного яблочного джема к приближающемуся осеннему сезону. Подпись к публикации, на которой были изображены три кусочка пасты и несколько яблок, гласила:

«Представляем пряную яблочную пасту. Наша новейшая сезонная паста, доступная как отдельно, так и в составе трио „Пряная яблочная паста“.

За несколько дней до запуска ассортимент интриговали публику, в том числе изображением верхней части баночки с простой надписью: «Осенний фаворит. Скоро в продаже».

Герцог и герцогиня Сассекские приземлились в аэропорту Бирмингема в среду днем ​​на частном самолете в преддверии начала нового учебного семестра на следующей неделе их детей принца Арчи и принцессы Лилибет в новой школе.

Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

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