Бриджит Бринк - новый посол США в Украине: что известно о дипломате

На протяжении трех лет должность посла США в Украине была вакантной, но теперь ее займет Бриджит Бринк.

Комитет Сената США по международным отношениям единогласно утвердил Бриджит Бринк на должность посла в Украине. Дипломат может прибыть в американское диппредставительство в Киеве уже в июне.

Ранее Бринк возглавляла американскую дипломатическую миссию в Словакии. В Государственном департаменте США она работает с 1996 года и за эти годы большую часть своей карьеры сосредоточила на продвижении политики своей страны в Европе и Евразии.

Бриджит Энн Бринк родилась в семье Джона и Гвен Бринк в штате Мичиган, ей, вероятно, чуть за пятьдесят. Точнее сказать невозможно, потому что Госдеп США пока не объявил год ее рождения. Бринк училась в средней школе в Мичигане, окончила ее в 1987 году и продолжила обучение в малоизвестном частном колледже Кеньон в Огайо. Она получила степень магистра международных отношений в Лондонской школе экономики.

Бриджит Бринк / Фото: Getty Images

С 1997 по 1999 год работала сотрудником по политическим вопросам в посольстве США в Сербии, затем до 2002 года она работала на Кипре. С 2005 по 2008 год Бринк занимала должность начальника политико-экономической службы в Грузии. Некоторое время была в Совете национальной безопасности США в качестве куратора по району Эгейского моря и Южному Кавказу, где координировала внешнюю политику США в отношениях с Турцией, Грецией, Кипром, Грузией, Азербайджаном и Арменией.

Бриджит Бринк / Фото: Getty Images

Между ее пребыванием за границей она работала в Государственном департаменте в Вашингтоне, в Европейском департаменте и в Совете национальной безопасности в Белом доме. Весной 2019 года тогдашний президент Дональд Трамп назначил ее послом в Словакии.

О личной жизни дипломата почти ничего неизвестно, кроме того что она замужем и имеет двух сыновей. Судя по странице Бринк в Instagram, она с семьей любит активный отдых - часто ходит в горы, катается на велосипедах, путешествует.

Стиль нового посла США в Украине очень лаконичный и сдержанный, поскольку госпожа Бринк носит в основном строгие черные костюмы-двойки, платья-карандаши, а шею украшает жемчужной нитью, что выглядит очень элегантно.

Читайте также: