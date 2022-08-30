Бриллиант огранки "груша": чем особенно кольцо княгини Шарлин и почему она его редко носит

Когда ее будущий муж князь Альбер II решил сделать Шарлин предложение в 2010 году, он преподнес девушке кольцо с бриллиантов в три карата, стоимостью 55 тысяч фунтов стерлингов.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Помолвочное кольцо принцессы Монако украшено бриллиантом огранки "груша", расположенным между гроздьями дополнительных бриллиантовых камней по обе стороны от центрального камня. Бриллианты грушевидной огранки, также известные как огранки "капля", славятся своим вневременным качеством.

Как пишет express, ценность кольца может быть одной из причин почему княгиня не носит его регулярно, а лишь изредка надевает на особо торжественные мероприятия.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Огромный центральный камень в кольце Шарлин сравнивают со знаменитым обручальным кольцом, принадлежавшим ее покойной свекрови Грейс Келли. Это было роскошное кольцо Cartier с бриллиантом изумрудной огранки весом 10,47 карата.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Бриллиантовое обручальное кольцо принцессы Грейс от князя Монако Ренье III было на самом деле вторым кольцом, которое он подарил ей в ознаменование их предстоящей свадьбы. Почему колец было два, мы рассказывали вот в этом материале.

Читайте также: