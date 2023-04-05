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Бриллиантовая "бахрома": что известно о необычном колье, которое теперь носит королева Камилла

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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Время на прочтение
2 мин
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Бриллиантовая "бахрома": что известно о необычном колье, которое теперь носит королева Камилла

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Это колье было свадебным подарком для молодой принцессы, а теперь его носит королева.

У королевы Елизаветы II была потрясающая коллекция украшений. Некоторые из сокровищ ей достались от предков, но были и те, которые дарили непосредственно ей самой. Одним необычных в коллекции монарха было колье с бахромой из бриллиантов.

Украшение молодой Елизавете преподнесли на свадьбу с принцем Филиппом 1947 году. Авторами подарка выступил лондонский Сити - небольшое графство, являющееся деловой частью Лондона, а точнее, несколько важных и богатых личностей оттуда: лорд-мэр, суд олдерменов, управляющий Банком Англии, председатель фондовой биржи, председатель Lloyds, председатель Балтийской биржи и Комитета лондонских клиринговых банков.

Колье уникальное и, в отличие от многих других подобных украшений, из него невозможно сделать тиару, поскольку бриллианты прикреплены на шелковые нити. Именно поэтому ожерелье нетяжелое и гибкое. Украшение состоит из бриллиантов в огранке кушон и грушевидной формы. Оно было создано еще в 19 веке, бриллианты оправлены в белое золото и серебро. Размеры бриллиантовой “бахромы” чередуются через одну, всего ее в украшении 56.

Принцесса Елизавета, 1951 год / © Getty Images
Принцесса Елизавета, 1951 год / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II довольно часто носила это ожерелье в молодые годы и позировала в нем для портретов и фотографий.

Королева Елизавета II, 1953 год / © Getty Images
Королева Елизавета II, 1953 год / Фото: Getty Images

Но в пожилом возрасте в нем она появлялась уже крайне редко, надевая только по особым случаям.

Королева Елизавета II, 2002 год / © Getty Images
Королева Елизавета II, 2002 год / Фото: Getty Images

После смерти монарха ее украшение досталось королеве-консорту - Камилле - супруге ее старшего сына Чарльза. Совсем недавно это украшение новоиспеченная королева надевала на мероприятие в Германии.

Королева Камилла / © Getty Images
Королева Камилла / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
822
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