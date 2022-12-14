Бриллиантовый “Цветок лотоса”: что известно о любимой тиаре принцессы Уэльской

Это украшение одно из тех, в которых Кэтрин появляется на публике довольно часто, поэтому предлагаем вам узнать его историю.

В коллекции британской королевской семьи невероятное количество украшений. Какие-то из изделий передаются им из поколения в поколение, а также были подарены на важные мероприятия: свадьбы, помолвки, дни рождения и коронации. Особое внимание из всех ювелирных украшений всегда привлекают тиары, поскольку не только часто сделаны из лучших драгоценных камней, но и таят в себе интересные истории.

Одной из любимых у принцессы Уэльской Кэтрин стала тиара под названием "Цветок лотоса". Такое предположение появляется, поскольку она довольно часто ее надевает на приемы во дворце.

Изначально тиара принадлежала Елизавете Боуз-Лайон - матери Елизаветы II и принцессы Маргарет, и была сделана из ожерелья, которое она получила в качестве свадебного подарка в 1923 году от своего будущего мужа - Георга VI, купившего его у ювелирного бренда Garrard. Ожерелье было выполнено в греческом стиле и включало в себя орнаменты меандром и фестонам, но, вероятно, Елизавете оно не очень нравилось, поскольку она всего через шесть месяцев после того, как получила его, решила разобрать и переделать в тиару. Эту миссию опять поручили бренду Garrard. Тиара кардинально отличалась от того, каким было колье и теперь была в египетском стиле, ведь центральным ее элементом стал цветок лотоса или папируса. Украшение было выполнено из бриллиантов и жемчуга.

В 1920-х годах Елизавета (королева-мать) предпочитала носить тиару в стиле бандо на лбу. В ней она появилась и на серии портретов 1937 года, которые использовались в рекламных материалах для коронаци Георга VI. Однако похоже, что даже после переделки это украшение не было любимым у Боуз-Лайон и она крайне редко его надевала и даже был случай, когда в том же 1937 году она одолжила тиару своей сестре леди Мэри Эльфинстон на коронацию.

Тиара "Цветок лотоса", Елизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

В 1959 году королева-мать подарила тиару младшей дочери принцессе Маргарет и в отличии от матери, она часто надевала это украшение на протяжении всей своей жизни на различные мероприятия и приемы.

Принцесса Маргарет в тиаре "Цветок лотоса" / Фото: Associated Press

Принцесса Маргарет в тиаре "Цветок лотоса" / Фото: Associated Press

Принцесса Маргарет в тиаре "Цветок лотоса" / Фото: Associated Press

Один раз Маргарет также одолжила ее Серене Стэнхоуп в день свадьбы со своим сыном Дэвидом Армстронг-Джонсом в 1993 году.

Свадьба Дэвида Армстронг-Джонса, сына принцессы Маргарет и Серены Алейн Стэнхоуп / Фото: Getty Images

После смерти принцессы Маргарет в 2002 году тиара "Цветок лотоса" вернулась в коллекцию Елизаветы II, и следующее ее появление на публике случилось в 2013 году, когда в ней вышла в свет Кэтрин, также она надевала тиару повторно на государственный банкет в честь первой четы Китая в 2015 году, и вот совсем недавно на ежегодный дипломатический прием в Букингемском дворце.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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