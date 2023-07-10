Бриллиантовый клематис Елизаветы II: какую брошь будущая королева надевала на собственную помолвку

9 июля исполнилось 76 лет со дня помолвки королевы Елизаветы II и принца Филиппа. В тот день все внимание было приковано в основном к помолвочному кольцу молодой принцессы, но помимо него она надела еще одно украшение с бриллиантами.

На официальной фотосессии будущая королева Великобритании появилась в элегантной броши в виде цветка клематиса. Украшение имело шесть лепестков, инкрустированных бриллиантами. В центре цветка находится один довольно крупный бриллиант.

Брошь она тогда надела впервые, но впоследствии украшении стало одним из самых любимых в ее коллекции и она очень часто его надевала на различные публичные мероприятия. Возможно, это связано с сентиментальной историей броши, а возможно и с тем, что ее дизайн вневременной и удачно смотрелся, несмотря на меняющуюся моду.

Помолвка принцессы Елизаветы и принца Филиппа / Фото: Getty Images

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