Бриллианты, шелковые нити и много символов: история создания коронационного платья Елизаветы II

Ровно 70 лет назад Елизавета II взошла на престол и стала самым долгоправящим монархом в истории. Многие часто вспоминают о дне коронации, традициях, украшениях и пути королевы, но мало кто говорит о потрясающем платье, которое она надела в тот день.

В честь платинового юбилея Ее Величества на престоле, предлагаем рассмотреть ее коронационный образ ближе и узнать особый смысл, который заложили в платье его создатели, ведь это один из самых известных, роскошных и важных нарядов в истории.

Автором платья стал британский дизайнер Норман Хартнелл, который ранее шил свадебное платье Елизаветы. Но коронационный образ был не единственным над чем работал Хартнелл, ведь также он создал наряды для шести фрейлин будущей королевы и других членов королевской семьи.

Королева Елизавета II со своими фрейлинами, Зеленая гостиная, Букингемский дворец, 2 июня 1953 года / Getty Images

Полной воли принцесса Лилибет дизайнеру все же не дала, ведь тщательно контролировала процесс и поставила четкие условия того, что хочет видеть в результате: платье должно было быть в стиле ее свадебного наряда, из белого атласа, но демонстрировать мощь и силу монарха огромной страны. После четких указаний и предпочтений, которые ему дали, Норман начал изучать историю, наряды предыдущих монархов страны и королевские протоколы. Дизайнер провел много часов в музеях и библиотеках рассматривая наряды королевы Виктории и королевы-матери.

У Нормана и Елизаветы было восемь встреч, во время которых они обсудили все детали образа: рукава, декольте, ткань и вышивку. Норман предоставил принцессе Лилибет девять дизайнов, а во время их создания он думал о цветах, солнце, звездах и природе, которые бы мог вышить на этом историческом наряде.

Эскиз платья для коронации королевы Елизаветы II / Getty Images

В результате платье для самого главного дня Елизаветы и Великобритании было выполнено из шелкового атласа, созданного в замке Луллингстон в Кенте, расшито бриллиантами, аметистами и жемчугом. Дополнением образа стала тяжелая бархатная мантия окаймленная горностаем и украшенная двумя рядами тонкой вышивки.

Коронация королевы Елизаветы II / Getty Images

Однако если рассматривать наряд более детально можно заметить тайный смысл и важные дипломатические послания, которые в нем заложены. В вышивке платья символы Великобритании, а также некоторых стран Содружества, которые попросила вышить Хартнелла сама королева.

Англия - символизируется вышитой розой Тюдоров. В вышивке использованы золотые и серебренные нити, розовые бриллианты, жемчуг.

Шотландия - символизируется чертополохом. В вышивке использованы бледно-лиловым шелком и аметистами, также использовалась серебряная нить и алмазы, которые символизировали росу.

Ирландия - символизируется клевером. В вышивку использованы нежно-зеленые шелковые нити и бриллианты.

Уэльс - символизируется валлийским луком-порей. В вышивке использованы белые и бледно-зеленые шелковые нити, а также бриллианты.

Канада - символизируется кленовыми листьями. В вышивке использованы золотые и серебристые нити, а также хрустать и жемчуг.

Австралия - символизируется желтой мимозой. Вышивка выполнена из желтой шерсти и зеленых шелковых нитей.

Новая Зеландия - символизируется папоротников. Вышивка выполнена прямыми стежками из мягкого зеленого шелка, серебра и хрусталя.

Южная Африка - символизируется протей. В вышивке использованы розовые бриллианты.

Индия - символизируется цветком лотоса. Вышивка выполнена перламутром, бриллиантами и жемчугом.

Пакистан - символизируется хлопком, джутом и пшеницей. В вышивке использованы золотые нити, кристаллы и шелк.

Цейлон - символизируется цветком лотоса. Вышивка выполнена опалами, перламутром, бриллиантами.

Коронация королевы Елизаветы II / Associated Press

Коронация королевы Елизаветы II / Associated Press

Над платье работало три портных и шесть вышивальщиц. Работа над этим шедевром продолжалась восемь месяцев. С момента коронации королева Елизавета II надевала коронационное платье еще шесть раз, включая открытие парламента в Новой Зеландии и Австралии в 1954 году.

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