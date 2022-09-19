Британцы провожают королеву ее любимым коктейлем: Дюбонне распродан во всех супермаркетах

Сегодня, 19 сентября, Британия и весь мир прощаются с королевой Елизаветой II.

Похороны Елизаветы II показали, как сильно британцы любили свою королеву. Многие простояли более 12 часов в очереди, чтобы попрощаться со своей королевой, например, Дэвид Бекхэм простоял 13 часов.

Особенно преданные поклонники в Гайд-парке бросили вызов правилам, запрещающим кемпинг, и устанавливали палатки, шезлонги и даже импровизированный мини-бар.

Британцы провожают свою королеву в скорбном почтении. Очевидно, в знак любви и уважения миллионы британцев планируют сегодня выпить в честь Елизаветы II ее любимый коктейль Дюбонне. Издание Мirror.co.uk сообщает, что с полок британских супермаркетов исчез один из ингредиентов этого коктейля - французский сладкий напиток на основе крепленого вина с добавлением различных трав и коры хинного дерева Дюбонне.

Такие же проблемы были в июне, когда британцы праздновали платиновый юбилей правления Елизаветы II.

Фото: Getty Images

Рецепт коктейля "Дюбонне"

60 мл Дюбонне

30 мл джина

лимонный твист (узкая длинная полоска из кожуры лимона)

2 больших кубика льда

Нужно смешать джин и Дюбонне, добавить два кубика льда и лимонную шкурку.

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