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Британцы провожают королеву ее любимым коктейлем: Дюбонне распродан во всех супермаркетах

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Британцы провожают королеву ее любимым коктейлем: Дюбонне распродан во всех супермаркетах

Фото: Getty Images

Сегодня, 19 сентября, Британия и весь мир прощаются с королевой Елизаветой II.

Похороны Елизаветы II показали, как сильно британцы любили свою королеву. Многие простояли более 12 часов в очереди, чтобы попрощаться со своей королевой, например, Дэвид Бекхэм простоял 13 часов

Особенно преданные поклонники в Гайд-парке бросили вызов правилам, запрещающим кемпинг, и устанавливали палатки, шезлонги и даже импровизированный мини-бар. 

Британцы провожают свою королеву в скорбном почтении. Очевидно, в знак любви и уважения миллионы британцев планируют сегодня выпить в честь Елизаветы II ее любимый коктейль Дюбонне. Издание Мirror.co.uk сообщает, что с полок британских супермаркетов исчез один из ингредиентов этого коктейля - французский сладкий напиток на основе крепленого вина с добавлением различных трав и коры хинного дерева Дюбонне. 

Такие же проблемы были в июне, когда британцы праздновали платиновый юбилей правления Елизаветы II. 

© Getty Images
Фото: Getty Images

Рецепт коктейля "Дюбонне"

  • 60 мл Дюбонне
  • 30 мл джина
  • лимонный твист (узкая длинная полоска из кожуры лимона)
  • 2 больших кубика льда

Нужно смешать джин и Дюбонне, добавить два кубика льда и лимонную шкурку.

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