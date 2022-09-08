Британцы собираются у замка Балморал и Букингемского дворца и молятся за здоровье королевы

В то время как после сообщения врачей об ухудшении здоровья королевы королевская семья спешит собраться в замке Балморал, где королева сейчас находится, толпы ее подданных начали собираются возле замка Балморал в Абердиншире и у ворот Букингемского дворца.

Многие молятся за здоровье королевы. Некоторые люди плачут. Журналисты, фотографы и съемочные группы со всего мира сейчас также ведут репортажи из мест неподалеку от Букингемского дворца.

Все охвачены беспокойством за здоровье Елизаветы II.

Тревожную обстановку дополняют новости об отмене церемонии смены караула, которая обычно происходит утром у Букингемского дворца. Также, как стало известно, Лиз Трасс только что передали загадочную записку - возможно, она связана с Елизаветой II.

Фото: Getty Images

О том, как именно мир узнает о смерти королевы Елизаветы II, известно давно: личный секретарь Елизаветы II позвонит по телефону новому премьер-министру Лиз Трасс и скажет фразу: "Лондонский мост пал".

Читайте также: