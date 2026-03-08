Британская королевская особа оказалась прикована к постели после инсульта: что известно

Принцесса Майкл Кентская / © Associated Press

Состояние здоровья 81-летней принцессы Майкл Кентской вновь вызывает опасения. По данным Daily Mail, королевская особа недавно перенесла инсульт, в результате которого временно прикована к постели.

Как и ожидалось, этот инцидент вынудил приостановить всю ее деятельность на время наблюдения за ней врачами. Следует отметить, что принцесса и до этого вела гораздо более сдержанный образ жизни, чем в предыдущие годы.

Принцесса Майкл Кентская появлялась на публике в сентябре 2025 года / © Getty Images

Хотя ее ближайшее окружение не разглашает никаких конкретных подробностей того, что произошло, британский таблоид сообщает о серьезном инциденте, потребовавшем полного отдыха и спокойного восстановления. Эта новость вызвала беспокойство в узком кругу общения семьи Кентских.