Общество
399
1 мин

Британская королевская особа оказалась прикована к постели после инсульта: что известно

Немецкая аристократка, жена принца Майкла Кентского, принцесса Майкл Кентская недавно перенесла инсульт.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Майкл Кентская

Принцесса Майкл Кентская / © Associated Press

Состояние здоровья 81-летней принцессы Майкл Кентской вновь вызывает опасения. По данным Daily Mail, королевская особа недавно перенесла инсульт, в результате которого временно прикована к постели.

Как и ожидалось, этот инцидент вынудил приостановить всю ее деятельность на время наблюдения за ней врачами. Следует отметить, что принцесса и до этого вела гораздо более сдержанный образ жизни, чем в предыдущие годы.

Принцесса Майкл Кентская появлялась на публике в сентябре 2025 года / © Getty Images

Принцесса Майкл Кентская появлялась на публике в сентябре 2025 года / © Getty Images

Хотя ее ближайшее окружение не разглашает никаких конкретных подробностей того, что произошло, британский таблоид сообщает о серьезном инциденте, потребовавшем полного отдыха и спокойного восстановления. Эта новость вызвала беспокойство в узком кругу общения семьи Кентских.

