- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 399
- Время на прочтение
- 1 мин
Британская королевская особа оказалась прикована к постели после инсульта: что известно
Немецкая аристократка, жена принца Майкла Кентского, принцесса Майкл Кентская недавно перенесла инсульт.
Состояние здоровья 81-летней принцессы Майкл Кентской вновь вызывает опасения. По данным Daily Mail, королевская особа недавно перенесла инсульт, в результате которого временно прикована к постели.
Как и ожидалось, этот инцидент вынудил приостановить всю ее деятельность на время наблюдения за ней врачами. Следует отметить, что принцесса и до этого вела гораздо более сдержанный образ жизни, чем в предыдущие годы.
Хотя ее ближайшее окружение не разглашает никаких конкретных подробностей того, что произошло, британский таблоид сообщает о серьезном инциденте, потребовавшем полного отдыха и спокойного восстановления. Эта новость вызвала беспокойство в узком кругу общения семьи Кентских.