Британская королевская семья опубликовала на своей странице в Instagram фото Елены Зеленской

Королевская семья сделала пост со снимками с предкоронационного приема в Букингемском дворце.

На официальной странице британской королевской семьи в Instagram опубликовали пост с фотографиями, сделанными на предкоронационном приеме в Букингемском дворце, который устроили король Чарльз III и королева Камилла.

На первом фото изображены Елена Зеленская и премьер-министр Украины Денис Шмигаль, которые были среди приглашенных гостей, во время беседы с британским королем. Первая леди и король мило улыбаются друг другу.

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"В этот вечер король и другие члены королевской семьи приветствовали глав государств и зарубежных гостей в Букингемском дворце перед завтрашней коронацией", — говорится в подписи.

Украинские пользователи Сети отреагировали на пост: "Спасибо за поддержку Украины!", "Елена Зеленская на первом фото. Прекрасная представительница от Украины на коронации", "Украинские гости на первом фото! Великобритания, спасибо за поддержку".

Напомним, Елена Зеленская на королевский прием надела черное платье миди с воротником-стойкой и черным поясом на талии от украинского бренда Gasanova.

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