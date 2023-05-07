Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Британская королевская семья опубликовала на своей странице в Instagram фото Елены Зеленской

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1697
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Британская королевская семья опубликовала на своей странице в Instagram фото Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Королевская семья сделала пост со снимками с предкоронационного приема в Букингемском дворце.

На официальной странице британской королевской семьи в Instagram опубликовали пост с фотографиями, сделанными на предкоронационном приеме в Букингемском дворце, который устроили король Чарльз III и королева Камилла.

На первом фото изображены Елена Зеленская и премьер-министр Украины Денис Шмигаль, которые были среди приглашенных гостей, во время беседы с британским королем. Первая леди и король мило улыбаются друг другу.

(листайте вправо)

"В этот вечер король и другие члены королевской семьи приветствовали глав государств и зарубежных гостей в Букингемском дворце перед завтрашней коронацией", — говорится в подписи.

Украинские пользователи Сети отреагировали на пост: "Спасибо за поддержку Украины!", "Елена Зеленская на первом фото. Прекрасная представительница от Украины на коронации", "Украинские гости на первом фото! Великобритания, спасибо за поддержку".

Напомним, Елена Зеленская на королевский прием надела черное платье миди с воротником-стойкой и черным поясом на талии от украинского бренда Gasanova.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1697
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация