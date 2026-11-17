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Британская королевская семья отреагировала на нового Джеймса Бонда неожиданным сообщением
Роберт Паттинсон был выбран на роль следующего Джеймса Бонда, став первым агентом 007, работающим на «Секретную службу Его Величества».
И, похоже, что выбор Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда получил одобрение королевской семьи.
Официальные аккаунты королевской семьи в социальных сетях отреагировали на новость, появившуюся в понедельник, о том, что Паттинсон станет следующим агентом 007. В официальном сообщении королевской семьи говорится:
«Добро пожаловать на Секретную службу Его Величества, мистер Бонд».
Звезда «Сумерек» станет первым агентом 007, работающим на «Секретную службу Его Величества» с тех пор, как король Чарльз III взошел на престол в 2022 году. До Роберта последним актером, сыгравшим Джеймса Бонда, был Дэниел Крейг, который покинул франшизу в 2021 году, когда королева Елизавета II еще находилась на троне.
Король Чарльз хорошо знаком с этой франшизой. В 2019 году он посетил съемочную площадку 25-го фильма о Джеймсе Бонде, «Не время умирать „. Продюсер Барбара Брокколи тогда сказала: „Ему было о чем поговорить с Дэниелом. Они оба любят Aston Martin… Настоящие любители игрушек!“.
Сам Роберт Паттинсон признался, что считает эту роль большой честью и с нетерпением ждет начала работы над новым фильмом, съемки которого должны стартовать в 2027 году.