Кейт, Уильям, Камилла и Чарльз на премьере фильма «Не время умирать» в Королевском Альберт-холле в Лондоне, в сентябре 2021 года / © Getty Images

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И, похоже, что выбор Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда получил одобрение королевской семьи.

Официальные аккаунты королевской семьи в социальных сетях отреагировали на новость, появившуюся в понедельник, о том, что Паттинсон станет следующим агентом 007. В официальном сообщении королевской семьи говорится:

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«Добро пожаловать на Секретную службу Его Величества, мистер Бонд».

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Звезда «Сумерек» станет первым агентом 007, работающим на «Секретную службу Его Величества» с тех пор, как король Чарльз III взошел на престол в 2022 году. До Роберта последним актером, сыгравшим Джеймса Бонда, был Дэниел Крейг, который покинул франшизу в 2021 году, когда королева Елизавета II еще находилась на троне.

Сообщение в королевском аккаунте / © instagram.com/theroyalfamily

Король Чарльз хорошо знаком с этой франшизой. В 2019 году он посетил съемочную площадку 25-го фильма о Джеймсе Бонде, «Не время умирать „. Продюсер Барбара Брокколи тогда сказала: „Ему было о чем поговорить с Дэниелом. Они оба любят Aston Martin… Настоящие любители игрушек!“.

Король Чарльз III и Дэниел Крейг / © Associated Press

Сам Роберт Паттинсон признался, что считает эту роль большой честью и с нетерпением ждет начала работы над новым фильмом, съемки которого должны стартовать в 2027 году.

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