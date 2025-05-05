Британская королевская семья появилась на балконе Букингемского дворца во время памятных мероприятий ко Дню победы

Британская королевская семья

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​Король Чарльз и королева Камилла вместе с членами своей семьи и премьер-министром присоединились к ветеранам Второй мировой войны, чтобы посмотреть военную процессию и воздушный парад.

Король Чарльз и королева Камилла, рядом с ней сэр Тимоти Лоуренс

Прибыли на мероприятие также принц и принцесса Уэльские, они взяли троих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи, которые также были очень любезны с публикой и ветеранами, пожимали им руки и общались.

Принц и принцесса Уэльские с детьми на балконе Букингемского дворца

На балкон дворца вышли герцог и герцогиня Эдинбургские, принцесса Анна и ее супруг сэр Тим Лоуренс, а также герцог Кентский.

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Королева Камилла и король Чарльз

Королева Камилла и король Чарльз