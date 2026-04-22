Общество
173
1 мин

Британская королевская семья представила новый исторический портрет

Вчера Букингемский дворец стал местом исторического события: чествования королевы Елизаветы II в день, когда ей исполнилось бы 100 лет.

Ольга Кузьменко
Портрет британской королевской семьи сделанный в Букингемском дворце, 21 апреля 2026 года

Портрет британской королевской семьи сделанный в Букингемском дворце, 21 апреля 2026 года / © Getty Images

В этот день там состоялся специальный прием, который посетили и старшие члены королевской семьи во главе с королем Чарльзом и королевой Камиллой.

Кейт и Уильям Уэльские на приеме / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла на приеме / © Associated Press

А после приема была сделана эта памятная фотография. На ней запечатлены Чарльз и Камилла, принц и принцесса Уэльские, принцесса Анна, герцог Эдинбургский, принцесса Александра и герцогиня Эдинбургская, герцог и герцогиня Глостерские, а также герцог Кентский.

Портрет британской королевской семьи сделанный в Букингемском дворце, 21 апреля 2026 года / © Getty Images

Этот снимок имеет историческое значение и несет в себе четкий посыл: британская корона стареет. С уходом Сассекских в 2020 году институт потерял двух очень активных молодых членов. В настоящее время единственными активными членами моложе 50 лет являются Уильям и Кейт. Следующее поколение, представленное Джорджем, Шарлоттой и Луи, появится не раньше, чем через пятнадцать лет, пока они не закончат учебу.

