- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 173
- Время на прочтение
- 1 мин
Британская королевская семья представила новый исторический портрет
Вчера Букингемский дворец стал местом исторического события: чествования королевы Елизаветы II в день, когда ей исполнилось бы 100 лет.
В этот день там состоялся специальный прием, который посетили и старшие члены королевской семьи во главе с королем Чарльзом и королевой Камиллой.
А после приема была сделана эта памятная фотография. На ней запечатлены Чарльз и Камилла, принц и принцесса Уэльские, принцесса Анна, герцог Эдинбургский, принцесса Александра и герцогиня Эдинбургская, герцог и герцогиня Глостерские, а также герцог Кентский.
Этот снимок имеет историческое значение и несет в себе четкий посыл: британская корона стареет. С уходом Сассекских в 2020 году институт потерял двух очень активных молодых членов. В настоящее время единственными активными членами моложе 50 лет являются Уильям и Кейт. Следующее поколение, представленное Джорджем, Шарлоттой и Луи, появится не раньше, чем через пятнадцать лет, пока они не закончат учебу.