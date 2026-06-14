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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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434
Время на прочтение
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Британская королевская семья собралась на праздновании дня рождения короля Чарльза на параде в Лондоне

Британская королевская семья вчера присутствовала на параде Trooping the Colour, который ознаментует свобой празднование дня рождения монарха.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Британская королевская семья

Британская королевская семья / © Associated Press

Король Чарльз принимал приветственные возгласы и наблюдал за пролетом самолетов Королевских ВВС, стоя на балконе Букингемского дворца вместе со своей женой королевой Камиллой, старший сыном принцем Уильямом и его семьей, а также другими высокопоставленными членами своей семьи.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Монарх помахал доброжелателям, собравшимся на знаменитой улице Мэлл, которая тянется от дворца до Трафальгарской площади в центре Лондона.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Кульминацией великолепного представления стало захватывающее выступление пилотажной группы «Красные стрелы», оставившей за собой красно-бело-синие следы от своих самолетов, проносящихся над головой.

Принцесса Анна, королева Камилла, король Чарльз, принц Уильям, принцесса Кейт и их трое детей Шарлотта, Джордж и Луи / © Associated Press

Принцесса Анна, королева Камилла, король Чарльз, принц Уильям, принцесса Кейт и их трое детей Шарлотта, Джордж и Луи / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз и семья Уэльских / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз и семья Уэльских / © Associated Press

После пролета члены королевской семьи встали по стойке смирно под звуки национального гимна, а король помахал рукой, прежде чем вернуться в Букингемский дворец.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Для короля Чарльза III это был уже четвертый ежегодный парад в честь его дня рождения, организованный вооруженными силами. Вместе с ним на параде присутствовала королева Камилла, принцесса Анна и ее муж сэр Тимоти Лоуренс, герцогиня Эдинбургская Софи, семья Уэльских в полном составе, а также герцог и герцогиня Глостерские и герцог Кентский.

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Дата публикации
Количество просмотров
434
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