Британская телесеть принесла извинения принцессе Уэльской: в чем был конфликт

BBC принесла извинения королевской семье, в частности принцессе Уэльской, после негативной реакции общественности, которая произошла после их трансляций в День памяти.

В заявлении от 14 ноября телеканал отметил, что «получил жалобы от людей, недовольных тем, что компания не использовала правильный титул принцессы Уэльской во время освещения Дня перемирия.

«Во время освещения мероприятий, посвященных Дню перемирия, мы ошибочно назвали Кэтрин, принцессу Уэльскую, Кейт Миддлтон. Эти ошибки произошли во время прямой трансляции, за что мы приносим извинения. В более широком смысле, на протяжении всего освещения Дня перемирия мы называли Кэтрин ее правильным титулом», — говорится в заявлении.

Напомним, в 2022 году Кейт стала принцессой Уэльской, после того, как монархом стал король Чарльз, а ее муж принц Уильям унаследовал титул принца Уэльского от отца. С тех пор Кэтрин перестала именоваться герцогиней Кембриджской (титул, который она получила вместе с Уильямом от королевы Елизаветы II в 2011 году в день их свадьбы), а стала носить новый титул — принцесса Уэльская Кэтрин.