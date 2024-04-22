Британская визажистка пришла на вечеринку в платье с откровенным декольте и прозрачной юбкой

Шарлотта Тилбери в образе total black появилась на дне рождения известной подруги.

Британская визажистка Шарлотта Тилбери была приглашена на вечеринку по случаю дня рождения Виктории Бекхэм.

Для вечеринки Шарлотта выбрала черное вечернее платье, состоявшее из боди с откровенным декольте, расшитого пайетками, и длинной прозрачной юбки из кружева.

Шарлотта Тилбери / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила черной бархатной накидкой, черными капроновыми колготами, черными замшевыми босоножками на каблуках и черным клатчем.

Рыжие волосы Тилбери уложила в скромную прическу и сделала макияж с акцентом на глазах.

Читайте также: